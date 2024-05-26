سلسلة عدم فوز وطرد سادس.. المصري يتعادل مع مودرن فيوتشر

تعادل مودرن فيوتشر ضد منافسه المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وطرد ميدو جابر لاعب المصري في الدقيقة 57 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب ادعاء السقوط داخل الـ18 ومطالبته الحصول على ركلة جزاء.

وللمباراة السادسة خلال الموسم الحالي يلعب المصري منقوص العدد بسبب الحصول على البطاقة الحمراء.

وتعود أول بطاقة حمراء للمصري في الموسم الجاري ضد الأهلي في الجولة الأولى إذ طرد باهر المحمدي.

والمباراة الثانية ضد الجونة في الجولة 12 إذ طرد صلاح محسن في الدقيقة السابعة من الوقت البدل من الضائع للشوط الثاني.

وعاد صلاح محسن ليطرد مرة أخرى في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في الجولة 17.

وفي مباراة الدور الأول ضد مودرن فيوتشر حصل حسين السيد على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 بسبب ادعاء السقوط أيضا.

وطرد باهر المحمدي مرة أخرى في مباراة بيراميدز في الجولة 22 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة على التوالي التي لم يتمكن المصري من الفوز، إذ خسر مرتين ضد بيراميدز بهدف دون رد وهزم من البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى المصري المباراة الماضية ضد إنبي بالتعادل دون أهداف.

وبالتالي للمباراة الثانية على التوالي لم يسجل المصري أي هدف ضد خصمه.

وتعتبر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 73 عندما تصدى عصام ثروت حارس المصري لرأسية محمود رزق مدافع مودرن فيوتشر.

وارتقى مودرن فيوتشر للنقطة 32 في المركز التاسع، بينما وصل المصري للنقطة 39 في وصافة جدول الترتيب.