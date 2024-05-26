قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام الجونة

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

ويستمر غياب أحمد الشناوي عن قائمة بيراميدز للإصابة.

وعاد الحارس أحمد ميهوب من جديد للظهور في قائمة بيراميدز، ويغيب رمضان صبحي عن القائمة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

شريف إكرامي – أحمد ميهوب – يوسف نادر

أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي – كريم حافظ – محمد الشيبي

أحمد توفيق – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – محمد رضا "بوبو" – محمود زلاكة – محمود صابر

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة من 23 مباراة.