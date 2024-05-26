مابولولو وبواتينج على رأس قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري قائمة فريقه المنضمة للقاء الزمالك.

ويلاقي الاتحاد السكندري منافسه الزمالك الإثنين المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان – عمرو خليل

خط الدفاع: شريف رضا – هشام صلاح – محمود شبانة – سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب

خط الوسط: عمرو صالح – ناصر ناصر – مورو ساليفو – خالد الغندور – عبد الغني محمد – محمود سطوحي – عبد الغني محمد – أحمد عيد

خط الهجوم: رجب عمران – بنجامين بواتينج – بيكالي أوبامي – مابولولو

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب المصري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

ويأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

بينما قائمة الزمالك كانت على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد – محمد أشرف روقا - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.