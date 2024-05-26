بالمر وحارس لوتون يحصدان جائزتي من رابطة الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابها على X حصول كول بالمر لاعب تشيلسي وتوماس كامينسكي حارس مرمى لوتون تاون على جائزتي صانع الفارق وصدة الموسم بالترتيب.

وحصل صانع الألعاب الإنجليزي على جائزة صانع الفارق إذ غير مسار مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد عندما سجل 3 أهداف "هاتريك".

وفاز تشيلسي على مانشستر يونايتد في هذه المباراة في الجولة 31 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقاد بالمر فريقه بعد التأخر 3-2 إلى الفوز 4-3 بعدما سجل في الدقيقتي التاسعة والعاشرة من الوقت البدل من الضائع في الشوط الثاني.

Cole Palmer's hat-trick against Man Utd sees him pick up the @Castrol Game Changer of the Season award! Those 90+11' scenes... 🥶 pic.twitter.com/8pnbIjlKPF — Premier League (@premierleague) May 26, 2024

أما على الجانب الآخر فحصل كامينسي على صدة الموسم في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس.

وساهم الحارس البلجيكي في فوز فريقه 2-1 وتصدى لكرة قوية إبيريتشي إيزي من خارج منطقة الجزاء.

How impressive were these reactions from Thomas Kaminski against Crystal Palace? 🤌 pic.twitter.com/OTo2mTtPQU — Premier League (@premierleague) May 26, 2024

وتحصل هدف أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد من قبل ضد إيفرتون على جائزة أفضل هدف في الموسم.

وسجل جارناتشو هدفا من مقصية رائعة ضد إيفرتون يوم 26 نوفمبر الماضي على ملعب جوديسون بارك في مباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل.

جارناتشو هو رابع لاعب من مانشستر يونايتد يتوج بتلك الجائزة في التاريخ بعد كل من دافيد بيكهام وروبن فان بيرسي وواين روني الذي توج بها مرتين.

وكان جوليو إنسيسو لاعب برايتون قد حصل على الجائزة في الموسم الماضي بهدفه ضد مانشستر سيتي ومن قبله محمد صلاح بهدفه ضد نفس الفريق.

وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر سيتي أمس السبت في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن برصيد 60 نقطة ولكنه تأهل للدوري الأوروبي بسبب تتويجه ببطولة الكأس.