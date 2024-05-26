بالمر وحارس لوتون يحصدان جائزتي من رابطة الدوري الإنجليزي

الأحد، 26 مايو 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

كول بالمر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر حسابها على X حصول كول بالمر لاعب تشيلسي وتوماس كامينسكي حارس مرمى لوتون تاون على جائزتي صانع الفارق وصدة الموسم بالترتيب.

وحصل صانع الألعاب الإنجليزي على جائزة صانع الفارق إذ غير مسار مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد عندما سجل 3 أهداف "هاتريك".

وفاز تشيلسي على مانشستر يونايتد في هذه المباراة في الجولة 31 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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وقاد بالمر فريقه بعد التأخر 3-2 إلى الفوز 4-3 بعدما سجل في الدقيقتي التاسعة والعاشرة من الوقت البدل من الضائع في الشوط الثاني.

أما على الجانب الآخر فحصل كامينسي على صدة الموسم في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس.

وساهم الحارس البلجيكي في فوز فريقه 2-1 وتصدى لكرة قوية إبيريتشي إيزي من خارج منطقة الجزاء.

وتحصل هدف أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد من قبل ضد إيفرتون على جائزة أفضل هدف في الموسم.

وسجل جارناتشو هدفا من مقصية رائعة ضد إيفرتون يوم 26 نوفمبر الماضي على ملعب جوديسون بارك في مباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل.

جارناتشو هو رابع لاعب من مانشستر يونايتد يتوج بتلك الجائزة في التاريخ بعد كل من دافيد بيكهام وروبن فان بيرسي وواين روني الذي توج بها مرتين.

وكان جوليو إنسيسو لاعب برايتون قد حصل على الجائزة في الموسم الماضي بهدفه ضد مانشستر سيتي ومن قبله محمد صلاح بهدفه ضد نفس الفريق.

وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر سيتي أمس السبت في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن برصيد 60 نقطة ولكنه تأهل للدوري الأوروبي بسبب تتويجه ببطولة الكأس.

الدوري الإنجليزي كول بالمر تشيلسي لوتون
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