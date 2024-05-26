الإسماعيلي يعلن إيقاف محمد حسن وتغريمه

أعلن نادي الإسماعيلي إيقاف لاعبه محمد حسن لأجل غير مسمى وتغريمه.

وجاء ذلك بعد نهاية مباراة الدراويش ضد البنك الأهلي في الجولة 25 من الدوري المصري.

وخطف الإسماعيلي التعادل في الثواني الأخيرة بعدما تأخر في النتيجة 2-0.

وأعلن النادي عبر حسابه:

"قرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق، بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي".

سجل هدفي البنك الأهلي في المباراة كل من أسامة فيصل وياو أنور، بينما أحرز للإسماعيلي عمر الساعي وإريك تراوري.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 27 في المركز الـ 12 من 25 مباراة، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 23 من 25 مباراة في المركز الـ 14.