الإسماعيلي يعلن إيقاف محمد حسن وتغريمه

الأحد، 26 مايو 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

محمد حسن - الإسماعيلي أمام الداخلية

أعلن نادي الإسماعيلي إيقاف لاعبه محمد حسن لأجل غير مسمى وتغريمه.

وجاء ذلك بعد نهاية مباراة الدراويش ضد البنك الأهلي في الجولة 25 من الدوري المصري.

وخطف الإسماعيلي التعادل في الثواني الأخيرة بعدما تأخر في النتيجة 2-0.

أخبار متعلقة:
صاروخية الساعي تنقذ الإسماعيلي من الخسارة ضد البنك الأهلي التشكيل - أكا يقود وسط البنك الأهلي.. و5 تغييرات في اختيارت الإسماعيلي برائعة مصطفى فتحي.. بيراميدز يواصل التحليق في الصدارة بالفوز على الإسماعيلي رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: أنهينا أزمة النبريص.. ومشاركته أمام بيراميدز بيد إيهاب جلال

وأعلن النادي عبر حسابه:

"قرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق، بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي".

سجل هدفي البنك الأهلي في المباراة كل من أسامة فيصل وياو أنور، بينما أحرز للإسماعيلي عمر الساعي وإريك تراوري.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 27 في المركز الـ 12 من 25 مباراة، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 23 من 25 مباراة في المركز الـ 14.

لاعب الوسط البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري 17 مباراة بعدد دقائق 763.

الإسماعيلي محمد حسن الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من المنتخب يوضح لـ في الجول أسباب استبعاد حجازي ورمضان ومرموش وثنائي الأهلي والزمالك محمد معروف حكما لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك بيبو: لم يتعرض أي شخص للهجوم مثلي منذ تولي منصب مدير الكرة بـ الأهلي خبر في الجول - إيقاف رمضان صبحي لحين انتهاء التحقيقات بشأن فساد عينة المنشطات قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة "بسبب المهزلة التحكيمية ضد فيوتشر".. بيان احتجاج من المصري على التحكيم الألومنيوم لـ في الجول: أجلنا معسكر الفريق لغموض موقف مباراة الأهلي في الكأس طلائع الجيش يعود للانتصارات بهدف في +93 أمام بلدية المحلة
أخر الأخبار
مباي نيانج يقود إمبولي للبقاء وسط كبار الدوري الإيطالي في الثواني الأخيرة للموسم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من المنتخب يوضح لـ في الجول أسباب استبعاد حجازي ورمضان ومرموش وثنائي الأهلي والزمالك 19 دقيقة | منتخب مصر
الرقصة الأخيرة.. برشلونة ينتصر على إشبيلية في وداعية تشافي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بمشاركة الثنائي المصري.. العربي يتوج بلقب كأس قطر 34 دقيقة | كرة يد
محمد معروف حكما لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك 39 دقيقة | الدوري المصري
بيبو: لم يتعرض أي شخص للهجوم مثلي منذ تولي منصب مدير الكرة بـ الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إيقاف رمضان صبحي لحين انتهاء التحقيقات بشأن فساد عينة المنشطات ساعة | الكرة المصرية
قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 3 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة