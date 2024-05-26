لم يغب كثيرا.. ساوثامبتون يتغلب على ليدز ويعود إلى الدوري الإنجليزي

الأحد، 26 مايو 2024 - 19:03

كتب : محمد رؤوف

آدم أرمسترونج

فاز ساوثامبتون على منافسه ليدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

أدم أرمسترونج

النادي : ساوثامبتون

ليدز يونايتد

وسجل آدم أرمسترونج هدف المباراة الوحيد.

وعاد ساوثامبتون سريعا إلى بريميرليج بعد غياب لمدة موسم واحد فقط.

أخبار متعلقة:
صاروخية الساعي تنقذ الإسماعيلي من الخسارة ضد البنك الأهلي في ختام الدوري.. تريزيجيه يعود أساسيا مع طرابزون ضد أنقرة جوتشو تشكيل الدوري - عصام ثروت يحرس عرين المصري.. ولا تغييرات في مودرن فيوتشر تشكيل الدوري المصري - جودوين يقود هجوم طلائع الجيش.. وحسام أساسي مع البلدية

وحتى ليدز منافس ساوثامبتون إذا كان تمكن من الفوز فهو الآخر تواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وانتصر ساوثامبتون في المباراة الماضية في نصف نهائي التصفيات على وست بروميتش 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأحرز أرمسترونج هدف ساوثامبتون بعد انفراد ثم سدد الكرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 23.

وحقق ساوثامبتون نجاحا مذهلا على المستوى الكروي والاقتصادي.

على المستوى الكروي فلا يوجد نجاح أكبر من التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما اقتصاديا فالنادي طوال الموسم سواء في فترة الانتقالات الصيفية والشتوية باع لاعبين مقابل 187 مليون يورو.

وباع ساوثامبتون لاعبين مقابل 21 مليون، وبالتالي الصافي 166 مليون يورو لخزينة النادي.

ليدز شامبيونشيب الدوري الإنجليزي الممتاز آدم أرمسترونج ساوثامبتون
نرشح لكم
إنتر ينهي الدوري بتعادل مع فيرونا.. ونابولي يحقق رقما سلبيا مباي نيانج يقود إمبولي للبقاء وسط كبار الدوري الإيطالي في الثواني الأخيرة للموسم الرقصة الأخيرة.. برشلونة ينتصر على إشبيلية في وداعية تشافي 102 نقطة.. جالاتاسراي يحسم لقب الدوري التركي بعد صراع شرس مع فنربخشة انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) برشلونة أتالانتا يفسد فرصة روما في التأهل لـ أبطال أوروبا بثلاثية ضد تورينو تريزيجه يشارك في فوز طرابزون في ختام الدوري التركي تشكيل تشافي الأخير – لامين جمال وليفاندوفسكي في الهجوم ضد إشبيلية
أخر الأخبار
كولر: الجماهير لا تعرف الكواليس.. وهذا موقفي من رغبة حسام حسن في ضم اللاعبين مبكرا 35 دقيقة | الدوري المصري
كولر: لم نقرر مصير موديست.. إمام عاشور سيقدم مستوى أفضل ولا أشبع بطولات 45 دقيقة | الدوري المصري
كولر يوضح سبب عدم مشاركة الشناوي بعد تعافيه من الإصابة.. وحقيقة أزماته مع ثلاثي الفريق 45 دقيقة | الدوري المصري
إنتر ينهي الدوري بتعادل مع فيرونا.. ونابولي يحقق رقما سلبيا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولر: التحضير لمواجهة الترجي كان صعبا.. ولم أكن أعرف أن كريم فؤاد يستطيع تعويض معلول 53 دقيقة | الكرة المصرية
كولر: لم أحتفل ببطولة إفريقيا والجمهور يطالبني بتحقيق الـ13.. ولا أحب لقب "جدي" ساعة | الدوري المصري
كولو توريه: حسام حسن لديه الشغف.. والأهلي يتسم بهيكل منضبط ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب تغريم بيرسي تاو بعد نهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 3 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة