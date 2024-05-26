لم يغب كثيرا.. ساوثامبتون يتغلب على ليدز ويعود إلى الدوري الإنجليزي

فاز ساوثامبتون على منافسه ليدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل آدم أرمسترونج هدف المباراة الوحيد.

وعاد ساوثامبتون سريعا إلى بريميرليج بعد غياب لمدة موسم واحد فقط.

وحتى ليدز منافس ساوثامبتون إذا كان تمكن من الفوز فهو الآخر تواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وانتصر ساوثامبتون في المباراة الماضية في نصف نهائي التصفيات على وست بروميتش 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأحرز أرمسترونج هدف ساوثامبتون بعد انفراد ثم سدد الكرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 23.

وحقق ساوثامبتون نجاحا مذهلا على المستوى الكروي والاقتصادي.

على المستوى الكروي فلا يوجد نجاح أكبر من التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما اقتصاديا فالنادي طوال الموسم سواء في فترة الانتقالات الصيفية والشتوية باع لاعبين مقابل 187 مليون يورو.

وباع ساوثامبتون لاعبين مقابل 21 مليون، وبالتالي الصافي 166 مليون يورو لخزينة النادي.

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