انتهت الدوري – فيوتشر (0)-(0) المصري
الأحد، 26 مايو 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد المصري في الجولة 25 من الدوري.
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انتهت
ق 73: عصام ثروت حارس المصري ينقذ فريقه من رأسية محمود رزق.
ق 57: طرد ميدو جابر بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، إذ حصل على بطاقة صفراء أخرى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق المباراة
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