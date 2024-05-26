انتهت الدوري – فيوتشر (0)-(0) المصري

الأحد، 26 مايو 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري - مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد المصري في الجولة 25 من الدوري.

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انتهت

ق 73: عصام ثروت حارس المصري ينقذ فريقه من رأسية محمود رزق.

ق 57: طرد ميدو جابر بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، إذ حصل على بطاقة صفراء أخرى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

مودرن فيوتشر المصري الدوري المصري علي ماهر
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