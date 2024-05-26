صاروخية الساعي تنقذ الإسماعيلي من الخسارة ضد البنك الأهلي

تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي البنك الأهلي في المباراة كل من أسامة فيصل وياو أنور، بينما أحرز للإسماعيلي عمر الساعي وإريك تراوري.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 27 في المركز الـ 12 من 25 مباراة، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 23 من 25 مباراة في المركز الـ 14.

التشكيل

الإسماعيلي بدأ المباراة بخمس تبديلات عن المواجهة الماضية، بينما قاد كل من ياو أنور وسيرجي أكا تشكيل البنك الأهلي.

تقدم البنك الأهلي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق أسامة فيصل برأسية مستغلا عرضية من إسحاقو يعقوبو.

وفي الدقيقة الـ 75 أضاف ياو أنور الهدف الثاني بعد انطلاقة من يعقوبو أيضا ليسدد أنور في الشباك مباشرة ويرفض الاحتفال ضد فريقه القديم.

وبعد 5 دقائق قلص تراوري الفارق للإٍسماعيلي بمقصية رائعة.

وفي الدقيقة 96 تعادل عمر الساعي للإسماعيلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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أهداف مقصية وتصويبات صاروخية في 90 دقيقة مشتعلة🔥🔥.. اتفرج على أهداف لقاء البنك الأهلي والإسماعيلي pic.twitter.com/Ud5pptlkYC — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 26, 2024

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة يوم الخميس 30 مايو ضد القناة في دور الـ 32 من كأس مصر، بينما يلتقي البنك الأهلي مع بتروجت يوم الجمعة بنفس الدور.