صاروخية الساعي تنقذ الإسماعيلي من الخسارة ضد البنك الأهلي

الأحد، 26 مايو 2024 - 18:15

كتب : FilGoal

صورة تقرير البنك الأهلي والإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي البنك الأهلي في المباراة كل من أسامة فيصل وياو أنور، بينما أحرز للإسماعيلي عمر الساعي وإريك تراوري.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 27 في المركز الـ 12 من 25 مباراة، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 23 من 25 مباراة في المركز الـ 14.

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التشكيل

الإسماعيلي بدأ المباراة بخمس تبديلات عن المواجهة الماضية، بينما قاد كل من ياو أنور وسيرجي أكا تشكيل البنك الأهلي.

تقدم البنك الأهلي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق أسامة فيصل برأسية مستغلا عرضية من إسحاقو يعقوبو.

وفي الدقيقة الـ 75 أضاف ياو أنور الهدف الثاني بعد انطلاقة من يعقوبو أيضا ليسدد أنور في الشباك مباشرة ويرفض الاحتفال ضد فريقه القديم.

وبعد 5 دقائق قلص تراوري الفارق للإٍسماعيلي بمقصية رائعة.

وفي الدقيقة 96 تعادل عمر الساعي للإسماعيلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة يوم الخميس 30 مايو ضد القناة في دور الـ 32 من كأس مصر، بينما يلتقي البنك الأهلي مع بتروجت يوم الجمعة بنفس الدور.

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