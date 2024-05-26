في ختام الدوري.. تريزيجيه يعود أساسيا مع طرابزون ضد أنقرة جوتشو

عاد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" للتشكيل الأساسي مع طرابزون سبور ضد أنقرة جوتشو.

ويواجه طرابزون سبور منافسه أنقرة جوتشو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري التركي.

وجلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد بشيكتاش في نهائي كأس تركيا.

وخسر طرابزون الكأس من بشيكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك تريزيجيه لمدة 35 دقيقة فقط، إذ كان عائدا للتو من إصابة عضلية.

ولن تؤثر مباراة طرابزون ضد أنقرة جوتشو في جدول الترتيب على طرابزون، بينما تهم أنقرة كثيرا.

ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 64 نقطة ولن يتمكن من الارتقاء إلى المركز الثاني أو الحصول على المركز الرابع.

بينما أنقرة يتواجد في المركز الـ17 أي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ويتساوى مع كاراجومروك صاحب المركز الـ16 في عدد النقاط والذي ينجو من الهبوط.