تشكيل الدوري - عصام ثروت يحرس عرين المصري.. ولا تغييرات في مودرن فيوتشر

الأحد، 26 مايو 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

المصري - مودرن فيوتشر

يواصل علي ماهر المدير الفني لـ المصري الاعتماد على عصام ثروت في حراسة المرمى على حساب محمود جاد في الجولة 25 من الدوري المصري أمام مودرن فيوتشر

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد برج العرب.

ويبدأ في الهجوم كل من صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف.

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في المقابل يبدأ مودرن فيوتشر بنفس التشكيل الذي تعادل مع الزمالك في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – حسين السيد

الوسط: معتز زدام – سمير فكري – أمادو باه

الهجوم: صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف – ميدو جابر

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فيما جاء تشكيل مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان – محمود رزق – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: عمرو السيسي – حساني إيموراني – محمد صادق – محمد فاروق – علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

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ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 38 نقطة ودون فوز في آخر 3 جولات من 23 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 22 مباراة.

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