تشكيل الدوري المصري - جودوين يقود هجوم طلائع الجيش.. وحسام أساسي مع البلدية

يقود النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش، فيما يبدأ حسام أشرف هداف الدوري في تشكيل بلدية المحلة بالجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد حمدي زكي

الهجوم: أحمد الشيخ – جودوين شيكا – يسري وحيد

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: هشام حافظ – محمد رجب – نور الزمان الزموري – أحمد رضا

الوسط: إينوك بنجامين – أحمد عتمان – ماجد هاني

الهجوم: إسلام مرزوق – حسام أشرف – محمد أميسي

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 30 نقطة من 22 مباراة ودون فوز في آخر 5 جولات.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 23 مباراة.