قناة الكاس: بعد خسارة إفريقيا.. مدافع الترجي يقترب من الأهلي القطري

الأحد، 26 مايو 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

ياسين مرياح - الأهلي - الترجي

اقترب ياسين مرياح مدافع الترجي التونسي من الانتقال إلى الدوري القطري في الموسم المقبل.

وذكرت قنوات الكاس القطرية أن مرياح تلقى عرضا من نادي الأهلي القطري الذي يسعى لضمه في الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد مرياح البالغ من العمر 30 عاما مع الترجي بنهاية الموسم الجاري.

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وخسر مرياح مع الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد في استاد القاهرة.

ويتبقى لمرياح إنهاء الدوري التونسي مع الترجي هذا الموسم، والذي يقترب من التتويج به مع فريقه.

وانضم مرياح لصفوف الترجي قادما من العين الإماراتي في عام 2022.

الترجي ياسين مرياح الأهلي القطري
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