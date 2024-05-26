أمرابط: هذا موقفي من الاستمرار مع يونايتد

الأحد، 26 مايو 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

أوضح سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد من الاستمرار مع ناديه في الموسم المقبل.

وانتقل لاعب الوسط المغربي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقال اللاعب صاحب الـ27 عاما على قناة زيجو سبورت: "بالنسبة لي، الاستمرار مع مانشستر يونايتد بالتأكيد خيار، سنتحدث".

أخبار متعلقة:
بيراميدز يهنئ الأهلي بدوري أبطال إفريقيا الاتحاد السكندري يوفر رحلات لنقل الجمهور لحضور مباراة الزمالك آخر أضلاع الثلاثية التاريخية.. بونوتشي يعلن اعتزاله تولوز يرفض توضيح موقفه من ضم مدافع السعودية

وأتم "مانشستر يونايتد النادي الأكبر في العالم، لذلك أي لاعب يود أن يلعب هنا".

أوضحت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت من قبل أن فولام وكريستال بالاس يستهدفان ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار إلى مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير أن أمرابط كان على رادار فولام وكريستال بالاس في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لضمه في الصيف.

وأضاف التقرير أن احتمالات بقاء أمرابط في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قوية وواردة.

في الوقت نفسه ينوي فيورنتينا بيع سفيان بشكل نهائي هذا الصيف، وفقا للعديد من التقارير.

قبل أسابيع، ذكرت صحيفة La Nazione الإيطالية أن ميلان ويوفنتوس استفسرا عن إمكانية ضم سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار لمانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن ميلان ويوفنتوس استكشفا موقف أمرابط، الذي من المقرر أن يعود إلى الفريق الإيطالي من مانشستر يونايتد.

وأفاد التقرير بأن هذه الاستفسارات بشأن لاعب خط الوسط المغربي تهدف لمعرفة الخطوة المقبلة حول التحرك بالفعل لضمه من عدمه.

ورجح التقرير أن يوفنتوس قد يكون الأقرب للتعاقد مع أمرابط.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2025.

ولذلك يبدو أنه من المرجح أن يغادر الفيولا في الصيف المقبل، حتى يحصل فيورنتينا على لحصد مبلغ مالي من بيعه، بدلا من بيعه بلا مقابل الصيف التالي.

الدوري الإنجليزي سفيان أمرابط مانشستر يونايتد فيورنتينا
نرشح لكم
لم يغب كثيرا.. ساوثهابمتون يتغلب على ليدز ويعود إلى الدوري الإنجليزي في ختام الدوري.. تريزيجيه يعود أساسيا مع طرابزون ضد أنقرة جوتشو آخر أضلاع الثلاثية التاريخية.. بونوتشي يعلن اعتزاله انتهت حسم التأهل للدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) ساوثهامبتون.. القديسين إلى بريميرليج مبابي يكشف سبب عدم إعلانه التوقيع لـ ريال مدريد حتى الآن في وداعية بيولي وجيرو وكيير.. تعادل مخيب لـ ميلان بختام الموسم مع ساليرنيتانا مسك الختام.. مبابي يودع باريس سان جيرمان بكأس فرنسا على حساب ليون اكتملت الثنائية المحلية.. ليفركوزن يتوج بكأس ألمانيا
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن إيقاف محمد حسن وتغريمه 27 دقيقة | الدوري المصري
لم يغب كثيرا.. ساوثهابمتون يتغلب على ليدز ويعود إلى الدوري الإنجليزي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الطلائع (0)-(0) البلدية.. فرصة أولى ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري – فيوتشر (0)-(0) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
صاروخية الساعي تنقذ الإسماعيلي من الخسارة ضد البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
في ختام الدوري.. تريزيجيه يعود أساسيا مع طرابزون ضد أنقرة جوتشو ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري - عصام ثروت يحرس عرين المصري.. ولا تغييرات في مودرن فيوتشر ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري المصري - جودوين يقود هجوم طلائع الجيش.. وحسام أساسي مع البلدية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 3 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة