أمرابط: هذا موقفي من الاستمرار مع يونايتد

أوضح سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد من الاستمرار مع ناديه في الموسم المقبل.

وانتقل لاعب الوسط المغربي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقال اللاعب صاحب الـ27 عاما على قناة زيجو سبورت: "بالنسبة لي، الاستمرار مع مانشستر يونايتد بالتأكيد خيار، سنتحدث".

وأتم "مانشستر يونايتد النادي الأكبر في العالم، لذلك أي لاعب يود أن يلعب هنا".

أوضحت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت من قبل أن فولام وكريستال بالاس يستهدفان ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار إلى مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير أن أمرابط كان على رادار فولام وكريستال بالاس في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لضمه في الصيف.

وأضاف التقرير أن احتمالات بقاء أمرابط في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قوية وواردة.

في الوقت نفسه ينوي فيورنتينا بيع سفيان بشكل نهائي هذا الصيف، وفقا للعديد من التقارير.

قبل أسابيع، ذكرت صحيفة La Nazione الإيطالية أن ميلان ويوفنتوس استفسرا عن إمكانية ضم سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار لمانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن ميلان ويوفنتوس استكشفا موقف أمرابط، الذي من المقرر أن يعود إلى الفريق الإيطالي من مانشستر يونايتد.

وأفاد التقرير بأن هذه الاستفسارات بشأن لاعب خط الوسط المغربي تهدف لمعرفة الخطوة المقبلة حول التحرك بالفعل لضمه من عدمه.

ورجح التقرير أن يوفنتوس قد يكون الأقرب للتعاقد مع أمرابط.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2025.

ولذلك يبدو أنه من المرجح أن يغادر الفيولا في الصيف المقبل، حتى يحصل فيورنتينا على لحصد مبلغ مالي من بيعه، بدلا من بيعه بلا مقابل الصيف التالي.