بيراميدز يهنئ الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وجه نادي بيراميدز التنهئة إلى الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

وكتب بيراميدز عبر حساباته الرسمية: "مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين يتقدمون بخالص التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وكان الأهلي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وفاز الأهلي في مباراة العودة بهدف دون رد في استاد القاهرة، بعد انتهاء لقاء الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

وحصد الأهلي كأس دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي، ليشارك في بطولة كأس إنتركونتيننتال البديلة لكأس العالم للأندية.