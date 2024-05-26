آخر أضلاع الثلاثية التاريخية.. بونوتشي يعلن اعتزاله

أعلن ليوناردو بونوتشي لاعب فنربخشة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي.

ليوناردو بونوتشي النادي : فنرباهتشة

وسيختم بونوتشي مسيرته في فنربخشة بعد 6 أشهر من توقيعه للنادي التركي.

صاحب الـ 37 عاما انضم لفنربخشة في شهر يناير الماضي قادما من يونيون برلين.

ولعب بونوتشي 7 مباريات في الدوري التركي منذ النضمام لفنربخشة.

وقال بونوتشي عبر موقع فنربخشة: "لقد كان من دواعي سروري الانضمام لتلك العائلة، لقد حاولت إظهار أفضل ما لدي في الملعب وخارجه، ولكن الأهم هو أننا سنقاتل من أجل التتويج باللقب غدا، لأنني أريد ختام مسيرتي بلقب".

بونوتشي لعب لأكبر الأندية الإيطالية وأبرزها إنتر ويوفنتوس وميلان.

وتوج بونوتشي بـ 20 لقبا خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب إيطاليا.

وباعتزال بونوتشي يكون ثلاثي دفاع يوفنتوس الشهير المكون من بونوتشي وجورجيو كيليني وأندريا بارزالا قد أعلن اعتزاله.

ويحتل فنربخشة للفوز على إسطنبولسبور غدا الإثنين مع خسارة جالاتاسراي من كونياسبور للتتويج باللقب.