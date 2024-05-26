الاتحاد السكندري يوفر رحلات لنقل الجمهور لحضور مباراة الزمالك

الأحد، 26 مايو 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي توفير رحلات لنقل الجمهور إلى ملعب برج العرب لحضور مباراة الزمالك.

وقرر الاتحاد السكندري توفير حافلات لنقل الجمهور من أمام مقر النادي إلى استاد برج العرب مجانا.

وتبدأ الحافلات نقل الجمهور من الساعة الرابعة والنصف مساء وحتى الخامسة والنصف.

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ويلعب الاتحاد ضد الزمالك غدا الإثنين في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

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