الاتحاد السكندري يوفر رحلات لنقل الجمهور لحضور مباراة الزمالك
الأحد، 26 مايو 2024 - 17:31
كتب : FilGoal
أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي توفير رحلات لنقل الجمهور إلى ملعب برج العرب لحضور مباراة الزمالك.
وقرر الاتحاد السكندري توفير حافلات لنقل الجمهور من أمام مقر النادي إلى استاد برج العرب مجانا.
وتبدأ الحافلات نقل الجمهور من الساعة الرابعة والنصف مساء وحتى الخامسة والنصف.
ويلعب الاتحاد ضد الزمالك غدا الإثنين في الجولة 25 من الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.
نرشح لكم
الإسماعيلي يعلن إيقاف محمد حسن وتغريمه مباشر الدوري المصري - الطلائع (0)-(0) البلدية.. فرصة أولى مباشر الدوري – فيوتشر (0)-(0) المصري.. بداية المباراة صاروخية الساعي تنقذ الإسماعيلي من الخسارة ضد البنك الأهلي تشكيل الدوري - عصام ثروت يحرس عرين المصري.. ولا تغييرات في مودرن فيوتشر تشكيل الدوري المصري - جودوين يقود هجوم طلائع الجيش.. وحسام أساسي مع البلدية بيراميدز يهنئ الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قائمة الزمالك - عودة فتوح وزياد كمال أمام الاتحاد.. واستمرار غياب شيكابالا