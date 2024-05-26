تولوز يرفض توضيح موقفه من ضم مدافع السعودية

الأحد، 26 مايو 2024 - 17:05

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد لاعب الهلال يسجل في شباك الاتحاد

رفض نادي تولوز توضيح موقفه من طلب ضم سعود عبد الحميد مدافع الهلال ومنتخب السعودية في فترة الانتقالات الصيفية.

وانتشرت تقارير حول تقديم النادي الفرنسي لعرض رسمي من أجل ضم المدافع السعودي المتألق.

وقال مارتن تروشو المسؤول الاعلامي لنادي تولوز في تصريحات لجريدة اليوم السعودية: "نحن لا نعلق أبدا على شائعات سوق الانتقالات، لذلك لا أستطيع أن أعطي إجابة حول هذا الأمر".

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وأضاف "الفريق لم يحدد احتياجاته حتي هذه اللحظة".

قبل يومين، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تولوز الفرنسي وباناثنياكوس اليوناني طلبا ضم سعود بداية من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أنه سيتحدد بشكل نهائي قبول العروض المقدمة لعبد الحميد من عدمها بعد نهاية مواجهة النصر والهلال في نهائي كأس الملك، حيث سيجتمع الطرفان لاتخاذ القرار الحاسم.

وتبقى في عقد عبد الحميد مع ناديه الأزرق موسم واحد، وينتظر أن يدخل الفترة الحرة في عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي فريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن الهلال أعلن في أواخر 2021، تعاقده مع سعود عبد الحميد، قادمًا من صفوف اتحاد جدة، لمدة 4 مواسم حتى 2025.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، مشواره مع الفريق الأول لاتحاد جدة في موسم 2019ـ2020 قبل أن ينتقل إلى الهلال.

وأسهم عبد الحميد بقوة في تتويج الهلال هذا الموسم بلقب الدوري وكأس السوبر، ويستهدف كأس الملك بعد أيام.

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