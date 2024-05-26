قائمة الزمالك - عودة فتوح وزياد كمال أمام الاتحاد.. واستمرار غياب شيكابالا

الأحد، 26 مايو 2024 - 16:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - مودرن فيوتشر

عاد أحمد فتوح وزياد كمال إلى قائمة الزمالك من جديد ضمن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري غدا الإثنين على استاد برج العرب.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري بداعي الإصابة.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد – محمد أشرف روقا - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق.

أما الاتحاد السكندري ففي المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

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