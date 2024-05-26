بورنموث يرغب في التعاقد مع ماتيب

يهتم نادي بورنموث بالتعاقد مع جويل ماتيب مدافع ليفربول في صفقة انتقال حر.

أعلن نادي ليفربول رحيل مدافعه جويل ماتيب عن صفوف الفريق نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع الحمر.

وأوضح تقرير جريدة إكسبرس أن بورنموث مهتم بالتعاقد مع المدافع الكاميروني هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن ماتيب يرغب في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ويثق ماتيب في قدرته على القيام بذلك بعد رحيله عن ليفربول، حسب التقرير.

حين أعلن نادي ليفربول رحيل ماتيب قال عنه: "لاعب رائع وشخصية كبيرة وجزء من تاريخنا إلى الأبد".

ويعتبر ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها يورجن كلوب في بداية توليه تدريب ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى ليفربول قادما من شالكة دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وتوج ماتيب مع ليفربول بالعديد من البطولات منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي والدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مع ليفربول خلال 8 أعوام في 201 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبذلك سيرحل ماتيب برفقة مدربه كلوب بنهاية الموسم لتكون نهاية حقبة مع ليفربول.

وعانى ماتيب كثيرا من إصابة قطع في الرباط الصليبي غاب بسببها عن معظم مباريات الموسم.

إذ شارك في 14 مباراة في الموسم المنصرم.