انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(2) الإسماعيلي

الأحد، 26 مايو 2024 - 15:49

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق96. جووووول قااتل للإسماعيلي عن طريق عمر الساعي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق80. جووول يشعل المباراة بمقصية رائعة من إريك تراوري.

ق74. جوووول الثاني للبنك الأهلي عن طريق ياو أنور بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. جوووول أول للبنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل برأسية بعد عرضية من إسحاقو يعقوبو.

ق42. فرصة جديدة مهدرة من البنك الأهلي.

ق33. تسديدة من إريك تراوري بجوار المرمى.

ق19. ياو أنور يهدر فرصة الهدف الأول أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز
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