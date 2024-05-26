انتهت كرة سلة - الأهلي (77)-(86) أهلي بنغازي.. حامل اللقب يودع

الأحد، 26 مايو 2024 - 15:31

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

يلعب الأهلي المصري أمام أهلي بنغازي في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة.

ويقام اللقاء في كيجالي برواندا، ويصعد الفريق الفائز مباشرة إلى نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت.. الأهلي يودع بالخسارة من أهلي بنغازي 86-77

ق 0:22 الفارق يصبح 5.. 82-77 لأهلي بنغازي

ق 0:56 الفارق يصبح 6 لصالح أهلي بنغازي 72-78

ق 1:24 78-69 الفارق يتقلص

ق 5:42 70-57 لأهلي بنغازي

ق 6:57 الأهلي يقلص الفارق 55-66

ق 8.43 الفارق يصبح 14 نقطة.. 63-49 لأهلي بنغازي

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم أهلي بني غازي 55-49

ق1:28 الأهلي يقلص الفارق 52-47

ق4:17 تقليص الفارق 50-42

ق7:32 الفارق يتسع 46-36

ق9:00 تراجع في أول دقيقة وتقدم أهلي بنغازي 42-36

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم أهلي بنغازي 38-36

ق4:05 تقدم أهلي بنغازي مجددا 26-24

ق8:11 أول تقدم للأهلي المصري 18-17

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم أهلي بنغازي 15-14

ق0:45 التعادل 14-14

ق1:35 الفارق يتقلص 12-11 لصالح أهلي بنغازي

ق4:55 تقدم أهلي بنغازي 8-6

ق7:55 إيهاب أمين يسجل أول سلة والتعادل 2-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الدوري الإفريقي
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