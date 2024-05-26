التشكيل - أكا يقود وسط البنك الأهلي.. و5 تغييرات في اختيارت الإسماعيلي

أعلن كل من طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وإيهاب جلال مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الإٍسماعيلي مع البنك الأهلي على استاد القاهرة في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أكا وسط ملعب البنك الأهلي ضد الإسماعيلي فريقه السابق.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

الحارس: حسن شاهين.

الدفاع: محمد بسيوني – محمود الجزار – عاصم صلاح – إسحاقو يعقوبو.

الوسط: سعيدو سيمبوريه – سيرجي أكا – أحمد النادري.

الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – ياو أنور.

وأجرى إيهاب جلال خمسة تبديلات على تشكيل الإسماعيلي الذي شارك في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى.

الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – محمد مخلوف.

الهجوم: عمر الساعي – خالد النبريصي – إريك تراوري.