مبابي يكشف سبب عدم إعلانه التوقيع لـ ريال مدريد حتى الآن

الأحد، 26 مايو 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على أنه سيعلن عن ناديه الجديد خلال الأيام المقبلة.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ريال مدريد

وخاض مبابي مباراته الأخيرة مع باريس ضد ليون أمس السبت في نهائي كأس فرنسا والذي توج به فريقه.

وقال مبابي عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لماذا لم تعلن عن توقيعك لريال مدريد حتى الآن؟ لأنني كنت أود أن أنهي الموسم مع فريقي بشكل جيد وأودعه أولا، لقد توجنا باللقب وسيكون هناك وقت لكل شيء وسأعلن عن فريقي الجديد خلال عدة أيام".

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وتابع "ما وجدته هنا في باريس لن أجده في مكان آخر ولكن سأجد أشياء أخرى أعرف أنها ستكون رائعة".

وأضاف "لا أريد أن أهدر وقتي هنا، أريد فقط الاستمتاع بآخر لحظة حتى أترك الملعب وزملائي".

وتشير جميع التقارير إلى أن مبابي قد اقترب من التوقيع مع ريال مدريد وسيكون الإعلان عن الصفقة قريبا عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيخوضه ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند.

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني
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