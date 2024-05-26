رئيس القادسية السعودي يكشف موقف ناديه من التعاقد مع مورينيو

نفى بدر الرزيزاء رئيس نادي القادسية السعودي أخبار التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وانتشرت تقارير عن نية القادسية في التعاقد مع مورينيو الذي لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي.

وقال الرزيزاء عبر قناة MBC أكشن: "أنباء التعاقد مع مورينيو غير صحيحة، لا ننوي تغيير المدرب".

وأضاف رئيس الفريق الصاعد للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل "لم نفاوض لاعبا اتحاد جدة فابينيو وعبد الرزاق حمد الله".

وأكمل "سالم الدوسري وسلمان الفرج لاعبا الهلال ليس من أهدافنا وكل ما يقال شائعات".

قبل أيام، أوضح جوزيه مورينيو موقفه من تدريب منتخب البرتغال بعدما كان مرشحا للمنصب قبل التعاقد مع الإسباني روبرتو مارتينيز.

وكان مورينيو أحد المرشحين لخلافة فيرناندو سانتوس الذي رحل عن منصبه عقب الخروج من كأس العالم 2022.

وقال مورينيو عبر قناة " Antena 3 CNN " الرومانية: "تدريب منتخب البرتغال؟ في الوقت الحالي أريد العمل والتدريب كل يوم ولعب مباراتين أو ثلاث مباريات في الأسبوع".

وأضاف "المهمة في تدريب منتخب البرتغال ستكون مختلفة، عليك السفر ومشاهدة اللاعبين وقضاء وقت أقل في التدريب. في المستقبل أعتقد أنها ستكون نهاية طبيعية لمسيرتي".

وأتم "البرتغال لديها فريق رائع ونجوم أصحاب جودة عالية. أعتقد انه أفضل جيل على الإطلاق ويمكنهم الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم".

مورينيو تمت إقالته من تدريب روما بسبب تراجع النتائج وتولى دانييلي دي روسي المهمة بدلا منه.

مدرب ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان السابق ارتبط مؤخرا بالتدريب بالدوري السعودي.

في المقابل يستعد منتخب البرتغال لخوض منافسات بطولة أوروبا 2024 بألمانيا.