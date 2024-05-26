ديلي ميل: اتحاد جدة يستهدف ضم إيدرسون.. وهذا مبلغ العرض المبدئي

ذكرت جريدة ديلي ميل أن نادي اتحاد جدة يستهدف ضم البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن العرض المبدئي يبلغ 25 مليون جنيه استرليني.

وأضاف التقرير أن إيدرسون أصبح هدفا لاتحاد جدة، حيث يفكر البرازيلي في مغادرة سيتي، حسب بعض التقارير.

ومن المرجح أن يكون تواجد البرازيلي فابينيو مواطن إيدرسون في صفوف النمور عاملا هاما في إتمام الصفقة، وفقا للتقرير.

إيدرسون البالغ من العمر 30 عاما ينتهي عقده مع سيتي في صيف 2026.

ولفت التقرير إلى أن النصر أيضا يضع عينه على إيدرسون، في ظل رغبة النادي في استبدال ديفيد أوسبينا الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

ويتواجد إيدرسون في سيتي منذ عام 2017 وشارك في 332 مباراة مع النادي، وفاز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما فاز سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين و4 ألقاب كأس رابطة المحترفين.

وانتقل إيدرسون إلى مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 قادما من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو.

وتعرض الحارس البرازيلي لإصابتين خلال الموسم المنصرم.

وعانى إيدرسون من إصابة في الركبة وأخرى عضلية.