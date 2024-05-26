نجم الهلال يقترب من المشاركة في نهائي كأس السعودية أمام النصر

باتت حظوظ مشاركة البرازيلي مالكوم فيليبي مهاجم الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر قوية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويلعب الهلال أمام النصر يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس ملك السعودية.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أنه المتوقع تخلص مالكوم من آلام الركبة قبل المباراة بفترة كافية.

وأشارت إلى أن اللاعب يشعر بآلام بسيطة في ركبته، يخضع بسببها حاليًا إلى جلسات استشفائية داخل عيادة النادي، بغية التعافي منها.

وأوضح التقرير أن حالة مالكوم مطمئنة، ومن المرجح أن يتخذ الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي للفريق، قرار دخوله التدريبات خلال مدة لا تزيد عن يومين.

وأجرى الجهاز جلسة استشفائية للاعب، السبت، تزامنًا مع خوض زملائه تدريباتهم، تحضيرًا للقاء الوحدة.

وتعرض المهاجم لهذه الإصابة خلال مواجهة الطائي الأخيرة في الجولة الـ 33 من الدوري.

وفي كل الأحوال، سيغيب البرازيلي عن مباراة الوحدة، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الختامية من الدوري السعودي، لتراكم البطاقات الصفراء.

وبعد المباراة، سيحاول الجهاز الطبي إعادته إلى التدريبات تأهبًا لموقعة النصر.

مالكوم خاض 48 مباراة مع الهلال بالموسم الحالي وسجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

ولم يتعرض الهلال لأي هزيمة في الموسم الحالي من الدوري السعودي قبل جولة من نهاية المسابقة.

الهلال فاز بلقب الدوري السعودي ولقب كأس السوبر بالموسم الحالي ويبحث عن البطولة المحلية الثالثة عندما يواجه النصر.

فيما ودع الهلال دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة بتيجة 5-4 بمجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.