NBA - بوسطن يقترب من نهائي البطولة بإسقاط إنديانا للمباراة الثالثة تواليا

أصبح بوسطن سلتيكس على بعد فوز من التأهل لنهائي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد فوزه الثالث تواليا على إنديانا بايسرز.

وانتصر بوسطن سلتيكس على إنديانا بايسرز 114-111 في ثالث مباريات سلسلة نهائي القسم الشرقي لتصبح النتيجة 3-0.

وفاز سلتيكس بعد التأخر في معظم فترات اللقاء ووصول الفارق في بعض الأحيان إلى 18 نقطة.

وحاول بايسرز تقليص الفارق في نتيجة السلسلة إلى 1-2، رغم غياب نجمه تايريز هاليبورتون بسبب الاصابة.

وتألق جايسون تايتوم نجم بوسطن بتسجيل 36 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه للفوز المثير.

وأضاف زميليه جايلن براون وآل هورفورد 24 نقطة و23 نقطة على الترتيب.

وسجل أندرو نيمبهارد نجم إنديانا 32 نقطة كأفضل مسجلي إنديانا.

فيما أضاف زميليه باسكال سياكام ومايلز تورنر 22 نقطة لكل منهما.