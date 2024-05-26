مواعيد مباريات الأحد 26 مايو 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري والأهلي في إفريقيا للسلة

تقام ثلاث مباريات من منافسات الجولة 25 بالدوري المصري اليوم الأحد الموافق 26 من مايو 2024.

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الدوري المصري

يحل الإسماعيلي ضيفا على البنك الأهلي في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يستضيف طلائع الجيش فريق بلدية المحلة في تمام السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام المصري على استاد برج العرب في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإفريقي - كرة سلة

يلعب الأهلي أمام أهلي بنغازي الليبي في الثالثة والنصف عصرا ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة.

وتقام المنافسات في العاصمة الرواندية كيجالي وتُلعب منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري السلة

يقام اللقاء الثاني من سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد وسبورتنج في تمام التاسعة مساء.

وتستضيف صالة برج العرب المباراة الثانية.

وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى ليتقدم 1-0 في السلسلة.

المحترفون

يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه، فريق أنقرة جوتشو بالدوري التركي.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء.