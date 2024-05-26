في وداعية بيولي وجيرو وكيير.. تعادل مخيب لـ ميلان بختام الموسم مع ساليرنيتانا

الأحد، 26 مايو 2024 - 01:41

كتب : FilGoal

جيرو - ميلان

ويمثل ساليرنيتانا عقدة لميلان منذ صعوده حيث انتصر الروسونيري في مباراتين من أصل 6، وتعادلا في آخر 3 مواجهات.

وظل ميلان في مركز الوصافة برصيد 75 نقطة، بينما يتذيل ساليرنيتانا الترتيب وهبط بالفعل مسبقا برصيد 17 نقطة.

وتقدم ميلان في الدقيقة 22 من بداية اللقاء عن طريق رافائيل لياو.

وأضاف جيرو الهدف الثاني مودعا الجماهير بأفضل طريقة ممكنة بإضافة هدفه الـ 15 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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وألغت تقنية الفيديو هدف ثيو هيرنانديز في الدقيقة 37 بداعي التسلل.

وقلص سيمي الفارق في الدقيقة 64.

وسجل البديل دافيدي كالابريا الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وحظى جيرو بتصفيق كبير من الجماهير عند خروجه في الدقيقة 85 من أرض الملعب.

وسجل جونيور سامبيا هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 87.

وشارك كيير في الدقيقة 88 وحصل على تحية كبيرة من جماهير الروسونيري في ظهوره الأخير بقميص الفريق.

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وبعد دقيقة خطف سيمي التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

لتنتهي المباراة الأخيرة لكل من بيولي وجيرو وكيير بتعادل مخيب للأمال في موسم صفري للروسونيري من الألقاب.

ميلان جيرو كيير بيولي
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