كروس: رؤية أطفالي يبكون قتلتني.. وأشكر جماهير ريال مدريد على الـ 10 سنوات

الأحد، 26 مايو 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

احتفالات ريال مدريد بالتتويج بكأس ملك إسبانيا

شدد توني كروس لاعب ريال مدريد على أن رؤية أطفاله يبكون أشعره بحزن شديد.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس بدون أهداف في المباراة الوداعية لكروس على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كروس عبر قناة ريال مدريد عقب المباراة: "لا يمكنني سوى شكر جماهير ريال مدريد، والنادي وزملائي، لقد شعرت وكأنني في المنزل لمدة 10 سنوات".

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وواصل "قضيت 10 سنوات لا تنسى في ريال مدريد وشاركت في هذه المباراة بأحاسيس مختلفة، عقب المباراة الماضية قلت إنني أريد الاستمتاع بالمتبقي لي بأكبر قدر من الإمكان وهذا ما فعلته خلال الـ 85 دقيقة التي لعبتها ودائما ما استمتعت باللعب هنا".

وتابع "كنت قويا قليلا حتى شاهدت أطفالي يبكون، تلك اللحظة قتلتني وأعلنت عن الأمر بشكل رسمي قبل المباراة حتى نفكر بعدها في التتويج بدوري أبطال أوروبا فقط".

وأعلن كروس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم وعقب مشاركته في يورو 2024.

وسيلعب كروس مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد ضد دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو.

توني كروس ريال مدريد
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