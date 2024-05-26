مسك الختام.. مبابي يودع باريس سان جيرمان بكأس فرنسا على حساب ليون

الأحد، 26 مايو 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

تغلب باريس سان جيرمان على ليون بهدفين مقابل هدف وحيد في نهائي كأس فرنسا 2024.

المباراة هي الأخيرة لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، حيث أعلن عدم تجديد تعاقده، وينتظر انتقاله إلى ريال مدريد.

البداية أتت بهدف عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نونو مينديش.

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وفي الدقيقة 34 سجل فابيان رويز الهدف الثان لباريس.

جيك أوبراين قلص الفارق لصالح ليون في الدقيقة 55، ولكن المباراة انتهت بفوز فريق العاصمة.

باريس سان جيرمان لا يزال الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة، والاكثر بلوغا للنهائي، حيث رفع رصيده إلى 15 لقبًا، مقابل 5 خسارات للنهائي.

أما ليون فقد خسر النهائي الرابع له من أصل 9، حيث فاز باللقب 5 مرات كخامس أكثر الفرق تتويجا بالتساوي مع موناكو.

مارسيليا هو الثاني برصيد 10 ألقاب، ويليه سانت إيتيان وليل بـ 6 ألقاب لكل منهما.

باريس سان جيرمان كأس فرنسا ليون
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