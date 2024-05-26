وزير الرياضة يعلن موعد انضمام صلاح لـ معسكر منتخب مصر

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال الوزير عبر قناة الحياة: "محمد صلاح سيصل يوم 1 يونيو المقبل للانضمام لمعسكر منتخب مصر بعدما حصلنا على خطاب من ليفربول بموعد وصوله".

وسينضم صلاح لقائمة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن، بعدما غاب في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قائمته اليوم الأحد.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.