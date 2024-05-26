السولية: أرفض المقارنة بين الجيل الحالي والسابق

الأحد، 26 مايو 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

عمرو السولية

أبدى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وقال السولية في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هذا الجمهور لا يجب أن يعود حزينا".

وأضاف "نسعى لمزيد من البطولات في الفترة المقبلة، وأرفض المقارنة بين الجيل الحالي وغيره".

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وأوضح "الجيل الذهبي السابق له كل الاحترام، وجيلنا حقق الديد من الأشياء وتواجد في كل الأوقات الصعبة".

وحقق الأهلي الانتصار بهدف عكسي سجله روجر أهولو بالخطأ في الدقيقة 4.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في رادس.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي، وفي هذه المرة الثالثة فرض الأهلي كلمته.

وفاز الأهلي باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه، والثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 نسخ، حيث بلغ النهائي في جميع تلك النسخ الخمس السابقة.

بينما خسر الترجي النهائي الخامس في تاريخه، متساويا مع الأهلي وأشانتي كوتوكو الغاني كأكثر الفرق خسارة لنهائي دوري الأبطال.

الترجي توقف رصيده عند 4 ألقاب في دوري الأبطال.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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