ريال مدريد ينهي الدوري بتعادل مع بيتيس في ليلة وداع كروس

الأحد، 26 مايو 2024 - 00:17

كتب : FilGoal

توني كروس يودع جماهير ريال مدريد

أنهى ريال مدريد الدوري الإسباني بالتعادل مع ريال بيتيس بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

المباراة كانت الأخيرة لتوني كروس على ملعب سانتياجو برنابيو بعد أن أعلن اعتزال كرة القدم عقب نهاية يورو 2024.

ويتبقى لكروس مباراة واحدة مع ريال مدريد ستكون في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد دورتموند يوم 1 يونيو.

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المباراة كانت الأخيرة أيضا لسوكراتيس مدافع ريال بيتيس الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم.

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي وسط ملعب مكون من توني كروس وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا.

وأنهى ريال مدريد الدوري برصيد 95 نقطة وبفارق 13 نقطة عن برشلونة الذي سيلعب مساء الأحد ضد إشبيلية.

وشهدت المباراة قبل بدايتها تكريم توني كروس بعد أن وقف الفريقين كممر شرفي للاعب.

الحارس تألق في أكثر من مناسبة ضد فينيسيوس جونيور بعد بداية المباراة.

وفي الدقيقة 36 أهدر هيكتور بيليرين فرصة تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس.

وبعد ثلاث دقائق تقدم بيتيس بالهدف الأول ولكنه ألغي بسبب وجود حالة تسلل.

في الشوط الثاني استمر تألق حارس بيتيس ومنع بيلينجهام من تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ 60 تألق كورتوا هو الآخر ومنع هدفا بطريقة رائعة.

وبعد 4 دقائق دخل كيبا أريزابالاجا بدلا من كورتوا، ليشارك هو الآخر في مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد إذ سيعود لتشيلسي عقب نهاية إعارته.

ودخل مودريتش بدلا من كامافينجا في الدقيقة 73 ليشارك بجوار كروس لآخر مرة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت الدقيقة 87 خروج كروس وتلقيه تحية كبيرة من جماهير ريال مدريد ليودع ريال مدريد بعد 10 سنوات مع الفريق.

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