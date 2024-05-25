مؤتمر مدرب الترجي: فخور جدا بما وصلنا إليه ولكنني لست سعيدا اليوم

السبت، 25 مايو 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو - الترجي

أبدى ميجيل كاردوزو مدرب الترجي فخره بفريقه وعدم سعادته بخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وخسر الترجي بنتيجة 1-0 من الأهلي المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وقال مدرب الترجي في المؤتمر الصحفي: "فخور جدا بما وصلنا إليه، وليس من السهل أن تلعب وتكون حاضرا أمام منافسك من الدقيقة الأولى للأخيرة".

أخبار متعلقة:
الفريق العربي الثاني.. الأهلي ثالث المتأهلين لـ كأس إنتركونتيننتال 2024 الرئيس السيسي يهنئ نادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مهددة بالتأجيل.. موعد مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر والقناة الناقلة 101 مباراة و8 بطولات.. ماذا قدم كولر في رحلته مع الأهلي حتى الآن

وأكمل "ربما لم نصنع فرص عديدة، ولو سجلنا هذه الفرصة (يان ساس) لتحدثنا بشكل مختلف الآن".

وأردف "يجب أن نفهم أننا عملنا مع مجموعة اللاعبين منذ 4 أشهر ونصف ولم نكن في القمة، واستطعنا بناء أشياءً مفقودة".

وأردف "يجب أن نحترم اللاعبين وما قدموه، لكنني لست سعيدا اليوم".

وأتم "لا أريد قول شيء محدد ولن نفقد طاقتنا أو نضل طريقنا، ونعرف من أين أتينا وأين انتهينا".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

الأهلي الترجي ميجيل كاردوزو
نرشح لكم
إمام عاشور: حققت حلم من أحلامي.. وفي الأهلي كل شهر تحقق بطولة عبد المنعم: كان مستحيلا أن تخرج البطولة من أرضنا.. وأعصابي هادئة دائما أكرم توفيق: السوبر الإفريقي ضد الزمالك؟ الفريقان يمثلا مصر ونستهدف اللقب مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد السولية: أرفض المقارنة بين الجيل الحالي والسابق 4 لاعبين من الأهلي سنة أولى أبطال إفريقيا كريم فؤاد: لا ركلة جزاء للترجي ولم أنظر للحكم حتى مؤتمر كولر: أنا جائع لتحقيق البطولات.. ووحققنا أشياءً تاريخية هذا الموسم
أخر الأخبار
إمام عاشور: حققت حلم من أحلامي.. وفي الأهلي كل شهر تحقق بطولة 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
كروس: رؤية أطفالي يبكون قتلتني.. وأشكر جماهير ريال مدريد على الـ 10 سنوات 52 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد المنعم: كان مستحيلا أن تخرج البطولة من أرضنا.. وأعصابي هادئة دائما 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مسك الختام.. مبابي يودع باريس سان جيرمان بكأس فرنسا على حساب ليون 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
أكرم توفيق: السوبر الإفريقي ضد الزمالك؟ الفريقان يمثلا مصر ونستهدف اللقب 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
وزير الرياضة يعلن موعد انضمام صلاح لـ معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
السولية: أرفض المقارنة بين الجيل الحالي والسابق ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 2 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 3 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة