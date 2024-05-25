مؤتمر مدرب الترجي: فخور جدا بما وصلنا إليه ولكنني لست سعيدا اليوم

أبدى ميجيل كاردوزو مدرب الترجي فخره بفريقه وعدم سعادته بخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وخسر الترجي بنتيجة 1-0 من الأهلي المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وقال مدرب الترجي في المؤتمر الصحفي: "فخور جدا بما وصلنا إليه، وليس من السهل أن تلعب وتكون حاضرا أمام منافسك من الدقيقة الأولى للأخيرة".

وأكمل "ربما لم نصنع فرص عديدة، ولو سجلنا هذه الفرصة (يان ساس) لتحدثنا بشكل مختلف الآن".

وأردف "يجب أن نفهم أننا عملنا مع مجموعة اللاعبين منذ 4 أشهر ونصف ولم نكن في القمة، واستطعنا بناء أشياءً مفقودة".

وأردف "يجب أن نحترم اللاعبين وما قدموه، لكنني لست سعيدا اليوم".

وأتم "لا أريد قول شيء محدد ولن نفقد طاقتنا أو نضل طريقنا، ونعرف من أين أتينا وأين انتهينا".

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وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.