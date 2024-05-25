مهددة بالتأجيل.. موعد مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في كأس مصر والقناة الناقلة

يعود الأهلي للمنافسات المحلية من جديد بعد تأجيل 3 مباريات في الدوري من أجل المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي باللقب القاري للمرة الـ 12 في تاريخه بالفوز على الترجي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي الأهلي مع الألومنيوم في دور الـ 32 من كأس مصر، والمباراة مهددة بالتأجيل.

وسبق أن كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـ FilGoal.com: "التأجيل سيكون للفريق الذي يستدعى منه ثلاثة لاعبين على الأقل لمنتخب مصر فقط".

وأوضح "في حالة طلب هذا الفريق أن يلعب بشكل طبيعي فسيلعب أيضا وقتها".

وتقرر إقامة دور الـ32 بدون اللاعبين الدوليين إذ سيقام قبل فترة التوقف الدولي ولكن وسط تجمع معسكر منتخب مصر.

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موعد المباراة

يلتقي الأهلي مع الألومنيوم يوم الأربعاء 29 مايو.

وستقام المباراة على استاد السلام.

وتبدأ في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.

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يذكر أن الأهلي هو حامل لقب كأس مصر بالفوز على الزمالك في نهائي النسخة الماضية بنتيجة 2-0.