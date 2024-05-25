الزمالك يهنئ الاهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا

هنأ نادي الزمالك نظيره النادي الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي في النهائي.

يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وأن وجه النادي الأهلي التهنئة لنادي الزمالك بعد فوز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وكتب الأهلي عبر حساباته الرسمية: "خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".

وخسر الزمالك الذهاب في المغرب 2-1، قبل أن يفوز بهدف في العودة وسجله أحمد حمدي، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

ويعد لقب الكونفدرالية هو الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز.

بينما حقق الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0 في القاهرة، بعد التعادل سلبيا في تونس.

وبذلك سيلتقي الفريقان المصريان في كأس السوبر الإفريقي.