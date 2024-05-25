نهائي دوري أبطال إفريقيا - أكرم توفيق رجل النهائي أمام الترجي

فاز أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وحقق الأهلي الانتصار بهدف عكسي سجله روجر أهولو بالخطأ في الدقيقة 4.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في رادس.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي، وفي هذه المرة الثالثة فرض الأهلي كلمته.

وفاز الأهلي باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه، والثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 نسخ، حيث بلغ النهائي في جميع تلك النسخ الخمس السابقة.

بينما خسر الترجي النهائي الخامس في تاريخه، متساويا مع الأهلي وأشانتي كوتوكو الغاني كأكثر الفرق خسارة لنهائي دوري الأبطال.

الترجي تقوف رصيده عند 4 ألقاب في دوري الأبطال.