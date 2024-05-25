انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) بيتيس
السبت، 25 مايو 2024 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد بيتيس في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق86. خروج توني كروس
ق73. دخول مودريتش ليلعب بجانب كروس للمرة الأخيرة على سانتياجو برنابيو.
ق64. خروج كورتوا وناتشو ودخول ميليتاو وكيبا أريزابالاجا.
ق60. كورتوا يتألق ويمنع هدفا بعد مرتدة رائعة.
ق50. الحارس يتألق أمام بيلينجهام
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.
ق39. جوووول أول لريال بيتيس عن طريق جوني كاردوسو بمتابعة لركلة حرة تصدى لها كورتوا.
ق36. بيليرين يهدر أقرب فرصة لبيتيس.
بداية المباراة
تكريم توني كروس قبل بداية المباراة.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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