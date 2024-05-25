العربي الخامس.. العين يحسم بطاقة جديدة في كأس العالم للأندية 2025

حسم العين الإماراتي البطاقة رقم 28 للفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج العين بلقب دوري أبطال آسيا على حساب يوكوهاما مارينوس بالفوز بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين.

واكتمل عقد الأندية الآسيوية المشاركة في البطولة بعد صعود العين ومعه كل من الهلال السعودي وأوراوا الياباني وأولسان الكوري الجنوبي.

وأصبح العين الفريق العربي رقم 5 الذي يحجز بطاقة تأهله لمونديال الأندية بعد كل من الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي والترجي التونسي.

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

Congratulations to @alainfcae on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏 Their victory in @TheAFCCL final secures them the fourth and final confederation spot at the tournament and also sees them qualify for the FIFA Intercontinental Cup. pic.twitter.com/0OVQI9CCRp — FIFA (@FIFAcom) May 25, 2024

وحتى الآن تأهل 28 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

الـ 4 مقاعد المتبقيين كالآتي:

- بطل دوري أبطال كونكاكاف 2024

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)