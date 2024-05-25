دوري أبطال رحيمي.. العين زعيم آسيا بقيادة كريسبو ويتأهل لمونديال الأندية 2025

السبت، 25 مايو 2024 - 21:16

كتب : إسلام أحمد

سفيان رحيمي - العين - يوكوهاما

توج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا 2023-24 بالفوز على يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 5-1 في الإياب على ملعب طحنون بن محمد، و6-3 في مجموع المباراتين.

سجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي (2) وكاكو ولابا كودوجو، فيما سجل يان هدف يوكوهاما مارينوس.

وحجز العين بطاقة التأهل لكأس إنتر إنتركونتيننتال 2024 ليكون ثاني المتأهلين بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

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وأكمل العين عقد الفرق الآسيوية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025 رفقة الهلال السعودي وأوراوا الياباني وأولسان هيواندي الكوري الجنوبي والمقرر إقامتها في أمريكا.

وثأر هيرنان كريسبو مدرب العين من هاري كيويل مدرب يوكوهاما، بعد 19 عاما من نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، حينها توج الأسترالي باللقب على حساب الأرجنتيني في مباراة ليفربول وميلان التاريخية.

وحقق هيرنان كريسبو ثاني ألقابه القارية في مسيرته التدريبية إذ قاد ديفينسيا إي خوستيسيا الأرجنتيني لحصد لقب كوبا سود أمريكانا 2020 من قبل.

وحصد العين لقب دوري أبطال آسيا بنظامها الحالي في نسختها الأولى 2002-03 وفي الأخيرة 2023-24 قبل التحول الموسم المقبل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال رحيمي

رحيمي شارك في 13 مباراة الموسم الجاري بدوري أبطال آسيا وكان بطل المواعيد الكبيرة في البطولة بقميص العين بتسجيل 13 هدفا وصنع 4.

في دور المجموعات خلال 5 مباريات سجل 4 وصنع 3.

وفي دور الـ 16 سجل هدف الفوز القاتل في 90+2 أمام ناساف الأوزبكي.

في ربع النهائي سجل 3 أهداف ضد النصر السعودي ذهابا وإيابا.

وأمام الهلال في ذهاب نصف النهائي سجل هاتريك التاريخي وصنع الرابع.

وفي النهائي سجل ثنائية وتحصل على ركلة جزاء حسمت اللقب القاري للعين لأول مرة منذ 21 عاما.

وصف المباراة

تقدم العين مبكرا في الدقيقة 8 عن طريق رحيمي بعد سليلة من التمريرات السريعة بينه وبين كاكو، حيث مرر الأخير بالكعب للمغربي الذي سدد هدفا مميزا في الشباك.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 29 واحتسب ركلة جزاء لرحيمي وانبرى لها كاكو وسددها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 41 البرازيلي يان بمجهود فردي هدف تقليص الفارق في شباك العين.

لتصبح النتيجة 2-1 وتعادل في مجموع المباراتين 3-3.

احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدلا من الضائع وفي الدقيقة العاشرة تسبب رحيمي المنفرد في طرد الحارس ويليام بوب الذي تحصل على بطاقة حمراء بعد عرقلة المغربي خارج منطقة الجزاء.

لم يستغل الزعيم الفرصة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني سجل رحيمي في الدقيقة 67 الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء معيدا التقدم في مجموع المباراتين للزعيم.

وسُجل هدف ألغي بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو في الدقيقة 75 لصالح العين.

وفي الدقيقة 90+1 استغل لابا كودوجو البديل خطأ فادح من الحارس بعدما مرت الكرة من بين أقدامه وسجل في الشباك الخالية.

وبعد 5 دقائق سجل التوجولي الهدف الخامس بعدما حوّل عرضية أرضية في الشباك بسهولة.

وشتت المدافع العيناوي فرصة تقليص الفارق لبطل اليابان من على خط المرمى في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع لتظل النتيجة كما هي ويعلن تتويج العين باللقب الآسيوي.

العين يوكوهاما كريسبو دوري أبطال آسيا
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