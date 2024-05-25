مران الزمالك - انتظام فتوح.. وإراحة الأساسيين من التقسيمة

السبت، 25 مايو 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم السبت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وشهد المران انتظام أحمد فتوح بعد تعافيه من الإصابة.

وكان فتوح قد شعر بآلام في العضلة الضامة وغاب بسببها عن المباراة السابقة في الدوري ضد مودرن فيوتشر.

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وعقد جوزيه جوميز مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وشرح جوميز بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين ، وتحدث عن السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري.

كما عقد جوميز جلسة مع مصطفى شلبي لاعب الفريق في حضور محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان على حالته بعد عودته مؤخرا من الإصابة.

وفضل جوميز إراحة اللاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسي ضد مودرن فيوتشر من التقسيمة، واكتفى بمشاركتهم في الفقرة البدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غدا الإثنين في الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

مران الزمالك الدوري المصري
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