تشكيل ريال مدريد - كروس أساسي في وداعيته.. وكورتوا يحرس المرمى ضد بيتيس

السبت، 25 مايو 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.

ويلتقي ريال مدريد مع بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

المباراة ستكون الوداعية لكروس على ملعب سانتياجو برنابيو بعد أن أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي وبعد يورو 2024.

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ويشهد التشكيل تواجد كروس بشكل أساسي في وسط الملعب بجانب إدوردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجير – فيرلان مينيدي.

الوسط: فيديريو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – توني كروس.

الهجوم: جود بيلينجهام – رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه قبل 4 جولات على نهاية الدوري، بينما يحتل بيتيس المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

الدوري الإسباني توني كروس ريال مدريد
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