جوارديولا: خطتي لنهائي الكأس ليست جيدة.. ويونايتد لم يكن أفضل منا

السبت، 25 مايو 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن خطته لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن جيدة.

وتوج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ13 في تاريخه عقب الفوز على مانشستر سيتي اليوم السبت في ملعب ويمبلي بهدفين لهدف.

وتحدث جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب المباراة قائلا: "لقد هنأت فريقي بعد المباراة لقد حظينا بموسم رائع".

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وواصل "خسرنا المباراة، أهنئ مانشستر يونايتد، لقد كانت مباراة قوية جدا".

وأردف المدرب الإسباني "يمكن أن يحدث الأمر، في النهاية هم سجلوا هدفين ونحن لم نستطيع تسجيل أكثر منهم".

وبسؤاله عما قاله قبل المباراة بأنه في حال الخسارة فيجب أن يحافظ فريقه على أسلوبه أجاب "هذا لم يحدث منا اليوم".

وعن إذا كان يونايتد افضل منهم في المباراة أجاب بحسم "لا".

وأردف جوارديولا "في الشوط الثاني كنا أفضل، مانشستر يونايتد دائما فريق يعتمد على التحولات".

وأتم "عانينا في الشوط الأول قليلا لكن كنا أفضل في الشوط الثاني، في المجمل كان أداء جيدا منا في النهائي".

وتعد هذه هي أول مرة يخسر فيها جوارديولا نهائي أي بطولة كأس في إنجلترا بعد ست نهائيات فاز فيهم جميعا بواقع أربعة لبطولة الرابطة ومرتين للاتحاد الإنجليزي.

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