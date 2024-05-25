الفوز الأول بعد 23 مباراة.. الداخلية ينتصر على المقاولون بثلاثية

السبت، 25 مايو 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

الداخلية ضد المقاولون العرب

حقق الداخلية الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت بالجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الداخلية في المباراة كل من إسلام عبد النعيم وكريم يحيى وأحمد سيد غريب.

الفوز كان هو الأول للداخلية بعد 13 مباراة، إذ فاز الفريق للمرة الأخيرة بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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وارتفع رصيد الداخلية للنقطة 15 في المركز الـ 18 والأخير وبفارق نقطة عن المقاولون صاحب المركز الـ 17.

تقدم الداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول مستغلا عرضية من كريم يحيى ليضع الكرة بالرأس في الشباك.

وفي الشوط الثاني تعرض أحمد علاء لاعب المقاولون للطرد بعد حصوله على بطاقة حمراء ثانية.

وأضاف كريم يحيى الهدف الثاني للداخلية في الدقيقة الـ 76 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ 96 تعرضعبد الرحمن أكمل لاعب المقاولون للطرد هو الآخر ليكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين بعد تدخل قوي على لاعب الداخلية.

وسجل أحمد سيد غريب الهدف الثالث للداخلية في الدقيقة 98 بعد خطأ من مدافع المقاولون لينفرد ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وسيلعب الداخلية مباراته المقبلة ضد زد في دور الـ 32 من كأس مص، بينما سيلتقي المقاولون العرب مع الترسانة.

الداخلية المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
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