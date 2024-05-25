توقفت السلسلة.. رودري يخسر بعد 74 مباراة بدون هزيمة

السبت، 25 مايو 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - رودري

كسر مانشستر يونايتد سلسلة اللا هزيمة الخاصة برودري لاعب مانشستر سيتي.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن الجانرز الأكثر تتويجا بالبطولة.

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بخسارة مانشستر سيتي تكون سلسلة اللا هزيمة التاريخية لرودري لاعب مانشستر سيتي قد توقفت عند المباراة 74.

ولم يخسر مانشستر سيتي في 74 مباراة سابقة شارك بها رودري مع الفريق، إذ كانت الخسارة الأخيرة منذ 475 يوما.

وكان رودري قد كسر الرقم القياسي المسجل باسم باولو مالديني وألبيرتيني بـ73 مباراة لكل منهما.

مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي نفس البطولة أمام نفس الغريم، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رودري مانشستر سيتي
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