انتصار أرسل تشيلسي إلى دوري المؤتمر.. تعرف على المتأهلين لأوروبا من إنجلترا

السبت، 25 مايو 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على غريمه التقليدي مانشستر سيتي في النهائي في ملعب ويبملي.

وفاز يونايتد على سيتي بهدفين لهدف سجلهما أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو.

فيما سجل جيريمي دوكو هدف سيتي الوحيد في المباراة.

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وبفضل ذلك الانتصار ضمن يونايتد التأهل الموسم المقبل إلى الدوري الأوروبي فيما تحول تشيلسي لدوري المؤتمر.

فمن هم المتأهلين إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي؟

تأهل إلى دوري أبطال أوروبا كل من مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا.

فيما تأهل إلى الدوري الأوروبي كل من توتنام صاحب المركز الخامس ومانشستر يونايتد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل تشيلسي صاحب المركز السادس في الدوري إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الأوروبي
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