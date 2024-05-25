انتهت نهائي أبطال آسيا - العين (5)-(1) يوكوماها.. اللقب من نصيب الزعيم

السبت، 25 مايو 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

العين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-24.

وانتصر يوكوهاما في الذهاب بنتيجة 2-1 قبل اللقاء على استاد طحنون بن محمد.

ويحتاج العين للفوز بفارق بأي نتيجة بفارق هدفين من أجل حصد اللقب القاري، علما بإنه تم إلغاء قاعدة الهدف بـ 2 خارج القواعد على غرار البطولات الأوروبية.

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ويأمل يوكوهاما بقيادة هاري كيويل لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

فيما يسعى العين لحصد اللقب لأول مرة منذ موسم 2002-03.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: جوووول الخامس كودوجو

ق 90+1: جوووول لابا كودوجو يسجل بعد خطأ فادح للحارس

ق 75: هدف غير محتسب للعين

ق 69: جوووول رحيمي يسجل الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+8: بطاقة حمرااااء لحارس يوكوهاما بعد عرقلة رحيمي المنفرد

ق 41: جول تقليص الفارق

ق 33: جووووول الثااااني عن طريق كاكو من ركلة جزاء

ق 32: ركلة جزاء لسفيان رحيمي

ق 29: ركلة جزاء محتملة والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو

ق 8: جووووول أوووول.. العين يتقدم عن طريق سفيان رحيمي

بداية اللقاء

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