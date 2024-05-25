انتهت نهائي أبطال آسيا - العين (5)-(1) يوكوماها.. اللقب من نصيب الزعيم
السبت، 25 مايو 2024 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-24.
وانتصر يوكوهاما في الذهاب بنتيجة 2-1 قبل اللقاء على استاد طحنون بن محمد.
ويحتاج العين للفوز بفارق بأي نتيجة بفارق هدفين من أجل حصد اللقب القاري، علما بإنه تم إلغاء قاعدة الهدف بـ 2 خارج القواعد على غرار البطولات الأوروبية.
ويأمل يوكوهاما بقيادة هاري كيويل لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.
فيما يسعى العين لحصد اللقب لأول مرة منذ موسم 2002-03.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+6: جوووول الخامس كودوجو
ق 90+1: جوووول لابا كودوجو يسجل بعد خطأ فادح للحارس
ق 75: هدف غير محتسب للعين
ق 69: جوووول رحيمي يسجل الثالث
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+8: بطاقة حمرااااء لحارس يوكوهاما بعد عرقلة رحيمي المنفرد
ق 41: جول تقليص الفارق
ق 33: جووووول الثااااني عن طريق كاكو من ركلة جزاء
ق 32: ركلة جزاء لسفيان رحيمي
ق 29: ركلة جزاء محتملة والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو
ق 8: جووووول أوووول.. العين يتقدم عن طريق سفيان رحيمي
بداية اللقاء