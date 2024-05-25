بسيناريو قاتل.. زينيت يتوج بلقب الدوري الروسي العاشر في تاريخه أمام أياد العسقلاني

خطف زينيت سان بطرسبرج لقب الدوري الروسي في الجولة الأخيرة من الموسم بفارق نقطة عن منافسيه بعد الفوز على روستوف بنتيجة 2-1.

ورفع زينيت رصيده لـ 10 ألقاب مساويا الرقم القياسي لـ سبارتاك موسكو كأكثر فريقين تتويجا باللقب في التاريخ.

وحقق زينيت اللقب للموسم السادس على التوالي، ليعادل سلسلة سبارتاك بتحقيق اللقب في 6 مواسم متتالية بين 1996 و2001.

وفقد زينيت الصدارة بعد سلسلة من النتائج السيئة قبل آخر جولتين ودخل الجولة الأخيرة بحثا عن الفوز وفي انتظار تعثر دينامو موسكو أمام كراسنودار وهو ما حدث بالفعل.

وفاز زينيت على روستوف والذي يضم في صفوفه المصري إياد العسقلاني -لم يشارك- في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1.

وخسر دينامو من كراسنودار بنتيجة 1-0، وتراجع دينامو للمركز الثالث برصيد 56 نقطة وأصبح كراسنودار في المركز الثاني برصيد 56 نقطة ومتفوقا بالمواجهات المباشرة.

ورفع السماوي رصيده لـ 57 نقطة في الصدارة بعد مرور 30 جولة، واستفاد من خسارة دينامو موسكو أمام كراسنودار.

وحصد الكولومبي ماتيو كاسييرا جائزة هداف الدوري الموسم الجاري بتسجيل 21 هدفا منها خماسية ضد سوتشي في الجولة قبل الأخيرة.

وأنهى روستوف مشواره في الدوري الروسي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

واكتفى العسقلاني بالمشاركة في 112 دقيقة خلال 4 مباريات وأشهر الحكام في وجهه 3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

كما خسر فرصة المنافسة على لقب كأس روسيا بالخسارة من بالتيكا في نصف النهائي.

يذكر أن فرق الدوري الروسي ممنوعة من المشاركة الأوروبية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل بسبب الغزو الروسي ضد أوكرانيا.