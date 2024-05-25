أول المتأهلين لـ كأس إنتركونتيننتال 2024.. أوكلاند يتوج بلقب أبطال أوقيانوسيا للمرة 12

السبت، 25 مايو 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

أوكلاند سيتي

توج أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا بالفوز 4-0 بيراي التاهيتي في المباراة النهائية.

وأصبح أوكلاند أول المتأهلين لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 -المسمى الجديد لكأس العالم للأندية- والتي ستقام في ديسمبر المقبل.

ورفع أوكلاند رصيده لـ 12 لقبا ومعزز الرقم القياسي، وحاصدا اللقب الثالث على التوالي.

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وحقق أوكلاند ألقابه في 2006 و2009 و20211 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2022 و2023 و2024.

وحجز أوكلاند مقعده في كأس العالم للأندية 2025 بالفعل بفضل تفوقه في التصنيف القاري على منافسيه.

نظام بطولة إنتركونتيننتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب بطل دوري أبطال إفريقيا أو بطل دوري أبطال آسيا بحسب القرعة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة (بين آسيا وإفريقيا)، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.

To strengthen continental sporting rivalries and create a prestigious yearly title for all stages of the competition, the FIFA Intercontinental Cup will comprise of four stages. For the inaugural edition of the competition in 2024, the following dates were confirmed: The first stages will be scheduled by FIFA in consultation with the clubs and the confederations. The play-off will take place on 14 December 2024 in a neutral location. The final will take place on 18 December 2024 in the same neutral location.

وينتظر أوكلاند ممثلا إفريقيا وآسيا في المرحلة الأولى من بطولة إنتركونتيننتال، فمن سيلتقي بين الأهلي والترجي أو العين ويوكوهاما؟

أوكلاند سيتي دوري أبطال أوقيانوسيا
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